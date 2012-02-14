Попов ініціює відкриття філій Музею Києва

Київ. 14 лютого. УНІАН. Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ ініціює створення та відкриття філій Музею історії Києва на пішохідно-туристичному маршруті від Контрактової площі до Києво-Печерської Лаври.

Як передає кореспондент УНІАН, така ініціатива була озвучена сьогодні під час засідання Гуманітарної ради Києва, що присвячувалась питанню відкриття в столиці Музею історії Києва.

Теми торкнувся в.о. гендиректора Музею історії Києва, голова Всеукраїнської асоціації музеїв і заповідників Сергій КРОЛЕВЕЦЬ: “На жаль площа (нової будівлі Музею біля метро “Театральна” – УНІАН) все ж замала. Ми розкриємо тему, але колектив вважає і погоджуються рецензенти, що варто звернути увагу на тематичні змінні виставки. Ми відходимо від теми побудови тієї експозиції, яка була 20-30 років. Повинна бути збережена історична хронологічна схема, але повинні бути й тематичні виставки, які мають змінювати одна одну”, - сказав він.

Як відомо, площа новобудови становить 3 тис. кв. м.

На це голова КМДА запропонував створити філії Музею історії Києва і продумати їх розташування так, щоб це було зручно туристам та іншим бажаючим ознайомитись з культурною спадщиною столиці України. Зокрема реалізувати це можна на туристичному маршруті, що вже скоро відкриють в центрі столиці.

“Ці 9,5 км від Контрактової площі до Мистецького арсеналу і Києво-Печерської Лаври - це територія, яка повинна бути насиченою такими об’єктами показу для тих, хто гуляє, для іноземців. Безумовно, що там можна було б розвивати тему нових музеїв. В нас вже проект практично готовий щодо облаштування цих пішохідно-туристичних маршрутів і я хочу винести їх на обговорення Гуманітарної ради, щоб отримати певні пропозиції. Якщо в нас буде спільне бачення, де ми можемо там, не порушуючи ландшафт, не наносячи природі негативних наслідків, мати вкраплення філіалів нашого музею, то чому б це не зробити? Я думаю, що це абсолютно адекватна пропозиція. Ми будемо розглядати це”, - сказав О.ПОПОВ.