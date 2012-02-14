Будівництво сміттєпереробних заводів планують на 2013 рік

Київ. 14 лютого. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ заявив, що будівництво у місті сучасних сміттєпереробних заводів розпочнеться не раніше 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

“Зараз завдяки реалізації декількох національних проектів, ініційованих Президентом України, розглядається можливість залучення інвестицій щодо будівництва трьох сміттєпереробних заводів у нас в Києві. Я думаю, що це відразу вирішить проблему складування і переробки відходів, отримання вторсировини. Реалізація такого проекту може розпочатись в 2013 році”, - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, на сьогодні розробляється техніко-економічне обгрунтування проектів з будівництва таких заводів і готуються земельні ділянки, на яких такі проекти бути реалізовані.

Як повідомляв УНІАН, національним проектом «Чисте місто» в Україні планується побудувати 10 сміттєпереробних заводів.