Столичні аеропорти працюють у штатному режимі

18:21, 14 лютого 2012
Київ
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Незважаючи на снігопад

Київ. 14 лютого. УНІАН. Аеропорти Києва, незважаючи на погіршення погодних умов і снігопад, продовжують роботу в штатному режимі.

Як повідомив УНІАН заступник генерального директора аеропорту «Київ» (Жуляни) Олег ПЕТРОВСЬКИЙ, аеропорт «Київ» (Жуляни) працює в штатному режимі й приймає та відправляє рейси згідно з розкладом.

«Ми постійно розчищаємо ЗПС, обливаємо літаки перед зльотом рідиною проти обмерзання. Польоти здійснюються відповідно до вимог авіаційної безпеки», - сказав О.ПЕТРОВСЬКИЙ.

Як повідомила УНІАН прес-секретар ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Оксана ОЖИГОВА, аеропорт працює в звичайному режимі, затримок і перенесень рейсів через погодні умови немає.

«Ми працюємо в звичайному режимі. ЗПС чистяться, літаки перед вильотом обробляються. У нас є техніка й технології для роботи в умовах снігопаду», - сказала вона.

Також О.ОЖИГОВА зазначила, що інформації від авіакомпаній про затримки пасажирів, які не можуть доїхати до аеропорту через снігопад, не надходило.

 

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