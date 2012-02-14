Музею історії міста Києва виділять 5 млн. грн.

Київ. 14 лютого. УНІАН. На придбання музейного обладнання та мультимедійної системи для Музею історії міста Києва з міського бюджету виділять 5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні на засіданні Громадської гуманітарної ради столиці.

Кошти будуть виділені додатково Головному управлінню культури КМДА вже в поточному місяці.

За інформацією голови КМДА Олександра ПОПОВА, який головував на засіданні, для Музею раніше з бюджету міста було виділено близько 10 млн. грн. - на внутрішні роботи в приміщенні. “Це (10 млн. грн.) практично підготовка всього за виключенням технічних засобів, які ми повинні поставити, щоб музей ефективно працював згідно з його коцепцією”, - зазначив О.ПОПОВ.

В той же час, загальна цифра фінансування на завершення робіт в Музеї та його відкриття, за словами очільника КМДА, скоріш за все ще буде коригуватись в бік збільшення.

«Ми повинні відкрити музей, оснащений найсучаснішими технологіями. Він має бути актуальним та цікавим ще дуже багато років. І ми готові фінансувати цей проект тією мірою, якої він потребуватиме, аби він став одним із найкращих у світі музеїв міста», – підкреслив О.ПОПОВ.

Він зазначив, що до передачі об’єкта в комунальну власність, інвестор вклав в нього близько 80 млн. грн.

Учасники Громадської гуманітарної ради ухвалили представлену концепцію Музею історії Києва та його тематико-експозиційний план.

Перший поверх нового приміщення на розі вулиць Богдана Хмельницького та Пушкінської міститиме, окрім адміністративних приміщень, сувенірних крамниць та гардеробу, ще й багатофункціональну залу. Там планують проводити найрізноманітніші культурні конференції та з’їзди. На другому поверсі розмістять історичні експозиції, на третьому – змінні тематичні виставки, що розповідатимуть про побут, звичаї, вірування та культуру киян у різні періоди історії міста. Ця експозиція регулярно оновлюватиметься та змінюватиметься, окрім іншого, і завдяки залученню приватних колекцій. Мансардні приміщення планують відвести під розміщення привізних колекцій.

Як зазначив під час свого виступу на засіданні в.о. гендиректора Музею історії Києва, голова Всеукраїнської асоціації музеїв і заповідників Сергій КРОЛЕВЕЦЬ, в центрі уваги виставки стануть експозиції, що відображають саме побут киян у різні періоди історії міста – від часів давньоруської держави до визнання Києва столицею незалежної України. Як відзначив С.КРОЛЕВЕЦЬ, при цьому музей не має повторити теми, які розкриваються в інших музеях міста історичного профілю – Національному музеї історії України, Національному музеї ВВВ та ін.

Водночас в музеї планують встановити інформаційні бокси, які надаватимуть відвідувачам додаткову інформацію щодо інших музеїв Києва.

Він повідомив, що планується співпраця з приватними колекціонерами. “І обов’язково на відкритті будуть представлені приватні експозиції. Ми вже проводимо переговори з кількома приватними колекціонерами”, - повідомив С.КРОЛЕВЕЦЬ.

Очікується, що музей щороку відвідуватиме 350 тисяч відвідувачів.

“Але реально кількість відвідувачів буде близько 150 тис. в рік. При вартості вхідного квитка, який ми подали (не уточнив цифру – УНІАН), ми сподіваємось на надходження від реалізації квитків порядка 250 тис. грн.”, - повідомив С.КРОЛЕВЕЦЬ.

Музей як і заявлялось раніше відкриють до Дня Києва.

«Ви знаєте, що багато років наш музей «існував не існуючи», без власного приміщення. Але вже сьогодні ми маємо будівлю, яку передали спонсори місту з призначенням саме під музей. І до 1530-річчя Києва він нарешті вітатиме перших гостей. Переконаний, музей стане культурною візитівкою міста, його експозиції демонструватимуть відвідувачам про те, хто такі кияни. Адже нам дійсно є, що показати і про що розповісти», – зазначив О.ПОПОВ.