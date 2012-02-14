Мінекології пропонує приєднати о.Жуків до Нацпарку «Голосіївський»

Київ. 14 лютого. УНІАН. Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики не підтримала ініціативу Міністерства екології та природних ресурсів про включення до складу Національного природного парку «Голосіївський» цінних лісових комплексів Святошинського лісопаркового господарства площею 4,5 тис. га, заказників «Жуків острів», «Острови Ольжин та Козачий», регіональних ландшафтних парків «Лиса гора» і «Дніпровські острови».

Про це повідомив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ» Денис МОСКАЛЬ, інформує прес-служба «Республіки Київ».

«Ми не можемо бути впевнені, що включення до меж Національного природного парку «Голосіївський» Святошинського лісу та низки островів сприятиме їхньому розвитку. Адже Голосіївський парк не може навести лад на своїй території. То про яке розширення можна говорити? Переконаний, що це питання передчасне», - наголосив Д.МОСКАЛЬ.

Депутат зазначив, що екологічна комісія Київради вирішила створити робочу групу з ретельного вивчення ситуації і напрацювання рекомендацій щодо подальшого розвитку Святошинського лісу, ландшафтних парків «Лиса Гора» та «Дніпровські острови», заказників «Жуків острів» і «Острови Ольжин та Козачий». До складу робочої групи увійдуть депутати, представники Головного управління екології та охорони природних ресурсів КМДА та екологічних громадських організацій.

«Робоча група має напрацювати найкращі шляхи розвитку цих територій. Фахівці визначать, чи є сенс розширювати Голосіївський парк, чи краще надати, наприклад, Святошинському лісу статус заказника місцевого значення. Це питання потребує додаткового вивчення», - переконаний Д.МОСКАЛЬ.

Він нагадав, що Національний природний парк «Голосіївський» створений Указом Президента у серпні 2007 року і підпорядкований Міністерству екології та природних ресурсів. Наразі площа парку становить 4 тис. 525,52 га.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня 2012 р. Київська міська рада надала Національному природному парку «Голосіївський» 9 земельних ділянок загальною площею 1888,18 га.

Земля передана парку в постійне користування. Згідно з документами, її нормативна грошова оцінка становить 3,9 млрд. грн. Податок за землю визначений в розмірі 39 млн. грн..

В рішенні зазначено, що земля належала до цього КП «Київзеленбуд», причому – близько 1860 га – це землі КП «Ліоспаркове господарство «Конча-Заспа», в яких змінено цільове призначення з лісогосподарського на землі запасу природно-заповідного фонду.