Спортспоруди можуть скоро з’явитись на дніпровських островах

Київ. 14 лютого. УНІАН. До переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій, включать низку спортивних споруд, що можуть бути розміщені на дніпровських островах, повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Так, на засідання постійно діючої Конкурсної комісії із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста було винесено ряд об’єктів. Зокрема, будівництво аеростатичного атракціону «Аероліфт»,

спортивного парку та спортивної бази для пляжного футболу, будівництво на території КП «Київський водний стадіон» у затоці Оболонь спортивних споруд, водної дистанції та комплексу спортивних майданчиків і реконструкція ринку «Рибалка» на Набережному шосе.

За словами голови комісії, заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, ці проекти можуть бути винесені на конкурс лише у тому разі, якщо вони відповідають Концепції збереження та розвитку островів та «Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови», затвердженим Держуправлінням екології у 2007 році.

«Сьогодні ми отримуємо багато пропозицій від інвесторів щодо облаштування спортивних майданчиків або зон відпочинку на островах. Але через те, що це поодинокі пропозиції, вони часто повторюють одна одну. Наприкінці січня ми підвели підсумки міжнародного конкурсу з розробки Концепції розвитку островів, і зараз вона доопрацьовується. Після обговорення з киянами можна буде відібрати цікаві інвестпроекти, які відповідатимуть цій Концепції, та винести їх на конкурс», – прокоментував Р.КРАМАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого було оприлюднено результати міжнародного відкритого містобудівного конкурсі «Дніпровські перлини» щодо концепції збереження та розвитку київських островів. Метою конкурсу було виявити кращі ідеї збереження та розвитку київських островів. Об’єктом проектування були 37 островів у руслі річки Дніпро, найбільшими з яких є острови Великий, Муромець, Труханів, Долобецький, Венеціанський, Жуків, Козачий та Ольжин. Переможцем став проект румунської команди архітекторів «The blue line».

Детальну інформацію про конкурс можна отримати на офіційному сайті Київголовархітектури http://www.kga.gov.ua/novyny/mjnarodnj-konkurs-dnprovsk-perln