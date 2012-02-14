До квітня планують відкрити 10 районних дозвільних центрів

Київ. 14 лютого. УНІАН. У планах міської влади – до квітня 2012 року відкрити 10 районних дозвільних центрів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це сказав начальник Головного управління з питань регуляторної політики та питань підприємництва КМДА Микола ПОВОРОЗНИК в ефірі телеканалу «Київ».

За його словами, протягом усього 2011 року до дозвільних органів звернулося більше 23 тис. суб’єктів господарювання, а з початку 2012 року до міського дозвільного центру звернулося вже понад 6 тис. Тобто кількість звернень збільшилася більш ніж у 10 разів, адже отримання документів за принципом «єдиного вікна» – це і скорочення часу, і можливих фінансових затрат підприємців, враховуючи, що 90% дозволів надаються безкоштовно.

«У березні ми плануємо розпочати відкривати дозвільні центри в усіх районах. Зараз триває активна робота з ремонту приміщень, обладнання», – сказав М.ПОВОРОЗНИК.

Також він повідомив, що у зв’язку з необхідністю, на виконання доручення голови КМДА Олександра ПОПОВА, штат працівників «Єдиного вікна» збільшено.

«Ми зіткнулися з початку року з фізичною неможливістю розглянути всі заявки, які надходять за день, тому голова КМДА доручив збільшити штат адміністраторів на 20 одиниць», – повідомив М.ПОВОРОЗНИК.