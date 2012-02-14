Нові підземні переходи будуватимуть інвестори

Київ. 14 лютого. УНІАН. До переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій, буде включено будівництво чотирьох підземних або надземних переходів у центральній частині столиці.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, така пропозиція Печерського району була підтримана на засіданні постійно діючої Конкурсної комісії із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста.

За словами голови комісії, заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, районна влада визначила найбільш аварійні ділянки доріг, аби на місці нерегульованого переходу збудувати підземний або надземний перехід.

«Сьогодні ми розробляємо транспортну схему міста, яку також відпрацьовуємо разом із Державною автомобільною інспекцією. В інспекції зазначають, що найбільша кількість дорожніх пригод стається на дорогах із кількома смугами руху та нерегульованим переходом. Тому у таких місцях, де є можливість, ми будуватимемо підземні переходи. А щоб не витрачати міських коштів, винесемо це на інвестконкурс”, - сказав Р.КРАМАРЕНКО. За його словами, інвестор зможе побудувати об’єкти одразу з торговими площами, які у майбутньому буде експлуатувати.

Він пояснив, що у тих випадках, де підземні магістралі не дозволяють будівництву підземного переходу, можна буде розглядати проект надземного переходу, як, наприклад, над коліями залізничного вокзалу.