Семінар "Інформаційно-освітнє середовище навчальних закладів"

15 лютого з 15.00 до 16.00 в рамках XV ювілейної Міжнародної виставки навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні - 2012" відбудеться семінар "Інформаційно-освітнє середовище навчальних закладів", організований Головним управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації разом з ліцеєм інформаційних технологій № 79 Печерського району міста Києва. Адресапроведення: вул.Хрещатик, 2, Національний центр «Український дім», 2-й поверх, зал № 4. Потрібна акредитація.

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