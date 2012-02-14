Семінар "Інформаційно-освітнє середовище навчальних закладів"
11:51, 14 лютого 2012Київ
1
15 лютого з 15.00 до 16.00 в рамках XV ювілейної Міжнародної виставки навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні - 2012" відбудеться семінар "Інформаційно-освітнє середовище навчальних закладів", організований Головним управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації разом з ліцеєм інформаційних технологій № 79 Печерського району міста Києва.
Адресапроведення: вул.Хрещатик, 2, Національний центр «Український дім», 2-й поверх, зал № 4.
Потрібна акредитація.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter