В Києві хочуть перейти на централізовані тендерні закупівлі

Київ. 14 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявив, що влада міста вивчить питання щодо централізації закупівель продуктів харчування для бюджетних закладів.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це О.ПОПОВ сказав у прямому ефірі телеканалу «Київ».

За словами О.ПОПОВА, необхідно посилити заходи, спрямовані на боротьбу з корупцією в сфері тендерних закупівель. У першу чергу ці заходи стосуватимуться системи закупівель товарів для організації харчування у дитячих садках, школах та медичних закладах міста.

Голова КМДА заявив, що шість кримінальних справ, які напередодні порушила прокуратура Києва за фактом розкрадання коштів, передбачених на харчування у столичних школах, – це тільки початок боротьби з корупцією у сфері тендерних закупівель.

«Упродовж щонайменше останніх півроку це питання постійно знаходиться на моєму особистому контролі. Вважаю ненормальним, коли у нас в різних районах міста ціна на аналогічну продукцію відрізнялась на 50%. Тому ми провели розслідування, його результатами зацікавилась прокуратура, і вже зараз порушено 6 кримінальних справ. Безумовно, порушники будуть покарані”, - сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що правоохоронні органи продовжують вести слідчі дії. У свою чергу влада перевірятиме й інші бюджетні установи, які забезпечують харчування дітей чи дорослих.

“Тобто, перевірки пройдуть не лише у закладах освіти, а й у медичних установах, закладах соціального піклування», – додав О.ПОПОВ.

Голова КМДА доручив Головному управлінню внутрішнього фінансового контролю та аудиту перевірити дотримання чинного законодавства при організації закупівель продуктів харчування у всіх освітніх та медичних закладах Києва. Він додав, що місто вивчатиме можливість централізувати процес закупівель продуктів харчування для бюджетних закладів.

«Якщо продукти харчування будуть закуповуватись централізовано для всього міста, Київська міська державна адміністрація зможе контролювати і вартість товарів, і якість, і відповідність столичним стандартам. Уже сьогодні ми підбираємо таких виробників, з урахуванням потенціалу передусім київських підприємств. Це буде системний підхід, і ми визначимося з тими, хто забезпечить нам передусім високу якість та реальні ціни», – зазначив О.ПОПОВ.