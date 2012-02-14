Завершується благодійна акція «Серце Країни»

Київ. 14 лютого. УНІАН. Сьогодні, 14 лютого в ТРЦ «Dream Town» о 18.30 відбудеться офіційне закриття благодійної акції «Серце Країни».

Як відзначають організатори, акція такого формату відбувалася на теренах СНД вперше. Проект спрямований на збір коштів для придбання апарату штучного вентилювання легенів в реанімаційне відділення для новонароджених дітей.

Креативність виділяє цей захід від інших благочинних ініціатив. Було створено величезну модель серця заввишки 3.5 метри, яку кожен бажаючий наповнював символічною червоною рідиною. Грошовий внесок учасника автоматично трансформувався в рідинний еквівалент та поступово наповнював серце. Кожному учаснику дарувався ексклюзивний дизайнерський подарунок розроблений українськими дизайнерами спеціально для цього проекту.

Заплановано, що у церемонії закриття акції братимуть участь представники міської та районної влади. На закритті будуть виступати: гурт Domino, MMDANCE, Наталія ПУГАЧОВА та Vova’zil’Vova.

Відвідати церемонію запрошені Олексій МОЧАНОВ, Наталія ОКУНСЬКА ,Фагот

(ТНМК), Дизель (Грін Грей).

Організатором проекту є Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молоді регіони» у співпраці з освітньою організацією «Upgrade». Акція проводиться за підтримки «Фонду Віктора Пінчука».

Більше інформації можна отримати на сайті проекту: http://sercekrainy.com.ua/