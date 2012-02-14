15 лютого о 15.00 за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Новохатька відбудеться інтерактивний форум «Діємо в Інтернеті разом та безпечно».

Понад 150 школярів та вчителів з 20 столичних шкіл візьмуть участь у заході. Програмою передбачено: презентація інтерактивного відеоролику про безпеку дітей в Інтернеті, інформаційні тренінги, пізнавальні конкурси та квести на знання онлайн-загроз, виступ інтерактивного театру на тему: «Агенти веб-безпеки».

Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, Колонна зала. Вхід за акредитацією.