До міських пунктів обігріву звернулись близько 5,7 тис. людей

Київ. 13 лютого. УНІАН. Станом на 13 лютого 5 тис. 692 людей звернулися до пунктів обігріву, розташованих на території столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Залежно від потреби, кожен відвідувач отримав гарячі напої, їжу, одяг або ж першу медичну допомогу.

Міська влада зазначає, що у Києві діє благодійна акція «Разом тепліше», метою якої є збір теплих речей для безхатченків, які скрутно переживають сильні морози. За період проведення акції кияни зібрали велику кількість одягу, який було передано до пунктів обігріву.

Днями до цієї акції приєднався і колектив комунального підприємства «Київкомунсервіс». Працівники підприємства зібрали теплі речі для безхатченків, а на зібрані кошти придбали найнеобхідніші продукти харчування і доставили до пункту обігріву в парку «Нивки».

Адреси пунктів обігріву у районах Києва:

Голосіївський: вул. Касіяна, 7 (на території пожежної частини №35); на території ринків «Одеський», «Володимирський ринок», «Деміївський та ринок «Теремки-2».

Дарницький: вул. Кошиця, 3-Б, вул. Кошиця, 5.

Деснянський: вул. Жукова, 13/15, вул. Будищанській, 4 та на вул. Закревського, 87 у приміщенні районного управління праці та захисту населення. Крім того, пункти працюють у всіх поліклініках району за адресами: Центральна районна поліклініка (вул. Закревського, 81/1), поліклініка №1 (просп. Маяковського, 32-Б), поліклініка №2 (вул. Матеюка, 3), поліклініка №3 (вул. Драйзера, 19), Центральна районна дитяча поліклініка (бульв. Вигурівський, 4), дитяча поліклініка №1 (просп. Маяковського, 18-А), дитяча поліклініка № 2 (вул. Курчатова, 18-А).

Дніпровський: парк «Перемога», що на вул. Жмаченка, а також у приміщенні благодійного фонду «Стефанія» на вул. Лобачевського 8-А.

Оболонський: вул. Малиновського, 4-6 (територія районної пожежної частини).

Печерський: намет встановлено на території Співочого поля.

Подільський: парк Куренівський.

Святошинський: просп. Леся Курбаса, 8 на території парку «Інтернаціональний», біля кінотеатру «Лейпциг».

Солом’янський: вул. Механізаторів, 1, а також тимчасові пункти обігріву, де кожен охочий може безкоштовно попити гарячого чаю з печивом, працюють на територіях районних ринків у робочий час за адресами: торгівельний майданчик на вул. Героїв Севастополя, 37; ринок «Відрадненський» на бульв. І. Лепсе, 18; ринок «Радіолюбитель» на вул. Ушинського, 4; ринок «Солом’янський» на вул. Солом’янській, 24 та ринок «Севастопольський» на бульв. Чоколівський, 5.

Шевченківський: парк «Нивки».