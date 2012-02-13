Оголошено конкурс проектів молодіжних та дитячих організацій

Київ. 13 лютого. УНІАН. В столиці міська влада оголосила про початок Конкурсу проектів програм молодіжних та дитячих громадських організацій.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, конкурс проводить Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА.

Проекти, які братимуть участь у Конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію соціально орієнтованих програм. Зокрема, залучення дітей та молоді до демократичного розвитку суспільства, виховання свідомого громадянства з юнацького віку, популяризація здорового способу життя, створення умов для інтелектуального розвитку дітей та молоді, екологічна просвіта юнаків і дівчат, підготовка молоді до подружнього життя, формування сімейних цінностей, розвиток міжнародних зв’язків тощо. На реалізацію найкращих проектів з міського бюджету буде спрямовано 1 млн. грн.

До участі у Конкурсі приймаються проекти програм, розроблені молодіжними та дитячими громадськими організаціями Києва, а також спілками молодіжних та дитячих громадських організацій.

Заявку на участь у Конкурсі можна подати у термін з 10 лютого до 10 березня 2012 року в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, третій поверх, каб. №307.

Процедура оцінювання конкурсних робіт відбуватиметься у 3 етапи. Перший етап – попередній відбір робіт – відбудеться 14 березня. Другий етап передбачає експертне оцінювання, він запланований на 21 березня. Третій і останній етап, який відбудеться 27 березня, передбачає захист проектів. Того ж дня, 27 березня, буде оголошено переможця.

Представників молодіжних та дитячих громадських організацій, які бажають подати проекти програм на конкурс, Головне управління запрошує взяти участь у навчальному семінарі з питань підготовки проектів програм відповідно до конкурсних вимог.

Реєстрація на семінар триватиме до 17.00 17 лютого за тел.: 483-35-82.

Орієнтовна дата проведення семінару – 21 лютого о 16.00, за адресою: вул. Хрещатик, 12, 4-й пов., зала засідань Головного управління у справах сім‘ї, молоді та спорту.

Ознайомитись з положенням про Конкурс та формою для заповнення даних можна на сайті: http://www.sms.gov.ua/міський-конкурс-проектів-програм-молодіжних-та-дитячих-громадських-організацій.html