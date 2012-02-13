Агентство з авторських прав виселяють

Київ. 13 лютого. УНІАН. Голова фракції «БЮТ- Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА заявляє, що державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав» примусово виселяють з приміщення за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 34–Б, всупереч обіцянкам влади припинити виселення та подовжити агентству договір оренди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції «БЮТ- Батьківщина» у Київраді.

За словами голови фракції, 23 грудня 2011 року рішенням Київради № 422/5234 КП «Київжитлоспецексплуатація» зобов’язано було переукласти договір оренди приміщення з Агентством авторських прав. Водночас, на початку січня 2012 року агентство отримало припис про виселення і звернулось до депутатів за допомогою.

Від фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді було направлене депутатське звернення до голови КМДА Олександра ПОПОВА з вимогою дати доручення підконтрольному йому КП «Київжитлоспецексплуатація» виконати рішення Київради і не провокувати нові конфлікти у місті між авторами і владою.

«В отриманій відповіді йшлося про те, що Українське агентство з авторських та суміжних прав не виселятимуть в судовому порядку із займаного приміщення”, - повідомила Т.МЕЛІХОВА.

За її інформацією, агенство підписало орендну угоду, яка 19 січня 2012 року була направлена для подальшого підписання до Головного управління комунальної власності Києва, але управління, всупереч законодавчим нормам про необхідність підписання орендної угоди між орендодавцем і орендарем у 5-денний термін, досі не підписало угоди.

У цей час Державна виконавча служба Шевченківського району, за словами Т.МЕЛІХОВОЇ, “взялася за обіцяне і примусово виселяє агентство із займаного приміщення: описується та вивозиться майно”.

Голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді повідомила, що ініціюватиме створення тимчасової контрольної комісії щодо ситуації, яка склалась навколо Українського агентства авторських та суміжних прав, для вирішення питання продовження орендної угоди або надання агентству іншого приміщення.

Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав» займає приміщення на вул. Б. Хмельницького, 34-Б протягом 25 років та здійснило реконструкцію за власний кошт, зазначають у фракції.