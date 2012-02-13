У громадському транспорті перевірять температурний режим

Київ. 13 лютого. УНІАН. У громадському транспорті столиці проведуть перевірку дотримання температурного режиму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне доручення дав голова КМДА Олександр ПОПОВ начальнику Головного управління транспорту та зв’язку КМДА Євгену ВОДОВОЗОВУ.

Таким чином, зважаючи на скарги і звернення киян до міського Call-центру, голова КМДА доручив з’ясувати, з яких причин наземний транспорт міста погано опалюється.

Здійснивши відповідну інспекцію та з’ясувавши причини, Головне управління транспорту та зв’язку зобов’язане запропонувати шляхи вирішення проблеми з опаленням у громадському транспорті.

«Столичний громадський транспорт має бути безпечним та комфортним. Якщо в салонах міських автобусів, трамваїв або у вагонах міської електрички холодно, нам треба визнати, що підготовка транспортного господарства до зими виявилася недостатньою”, - наголосив О.ПОПОВ.

За його словами, необхідно провести моніторинг дотримання температурного режиму в громадському транспорті і відшукати можливість виправити ситуацію.

“Необхідно вивчити усі варіанти збереження тепла в салонах рухомого складу громадського транспорту. Навіть якщо виправити ситуацію у повній мірі цього року ми не зможемо, то до наступної зими ми зобов’язані більш ретельно підготувати транспорт», – сказав голова КМДА.