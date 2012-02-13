У Київраді занепокоєні вирубкою Святошинського лісу

Київ. 13 лютого. УНІАН. Голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ» Денис МОСКАЛЬ стурбований незаконним знищення дерев на території Святошинського лісопаркового господарства.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Д.МОСКАЛЯ.

Він наголосив на необхідності якнайшвидше припинити вирубку Святошинського лісу, адже ці насадження мінімізують негативний вплив на столицю важких металів, в тому числі й радіоактивних елементів.

За словами Д.МОСКАЛЯ, за фактом знищення зелених насаджень на території Святошинського лісопаркового господарства Святошинське райуправління ГУ МВС України у м. Києві порушило кримінальну справу.

«Державна екологічна інспекція в м. Киві за дорученням столичної прокуратури провела повторну перевірку і з’ясувала, що впродовж тижня після порушення кримінальної справи було вирубано ще 101 дерево, чим завдані збитки державі на суму понад 300 тис. грн.», - зазначив Д.МОСКАЛЬ.

Депутат наголосив, що, за інформацією прокуратури, ці матеріали будуть долучені до кримінальної справи.

Д.МОСКАЛЬ підкреслив, що ліс поблизу смт. Коцюбинське, яке входить до четвертої чорнобильської зони, виконує важливу буферну функцію, зокрема, із мінімізації негативного впливу важких металів та сполук. Завдяки акумуляційній здатності лісових насаджень утилізувати ці елементи та сполуки, суттєво зменшено вплив радіоактивного забруднення на Київ після Чорнобильської катастрофи.

Д.МОСКАЛЬ додав, що знищення Святошинського лісу відбувається «з дозволу» Коцюбинської селищної ради, яка всупереч законодавству передала у власність фізичним та юридичним особам понад 500 земельних ділянок загальною площею майже 100 га на території КП «Святошинське лісопаркове господарство».

На переконання депутата, з метою збереження лісу Київ має якнайшвидше оформити КП «Святошинське лісопаркове господарство» державні акти на земельні ділянки.