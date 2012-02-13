УЄФА компенсує проїзд гостей Євро у міському транспорті

Київ. 13 лютого. УНІАН. УЄФА компенсує видатки на оплату проїзду вболівальників, які завітають до Києва на матчі ЄВРО 2012 та користуватимуться громадським транспортом столиці за принципом «єдиного квитка».

Про це повідомляє прес-служба Київської мської держадміністрації.

Міська влада нагадує, що приймаючими містами спільно з УЄФА погоджено концепцію «єдиного квитка», згідно з якою кожен вболівальник, який придбав квиток на матч турніру, матиме змогу користуватися послугами громадського транспорту безкоштовно.

«У вартість кожного квитка на матчі ЄВРО 2012, який буде придбано вболівальниками, уже включено вартість проїзду на громадському транспорті. Разом з тим, ми домовилися з УЄФА, що місту буде компенсована сума, витрачена на перевезення десятків тисяч футбольних фанів. Орієнтовно, ми отримаємо 330 тис. євро компенсації. З одного боку, така схема надзвичайно зручна для іноземних гостей, а з іншого – це очевидна вигода для киян з огляду на «інвестування» коштів у громадські перевезення та розвиток міського транспорту», – зауважив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Він нагадав, що в рамках підготовки до ЄВРО 2012 столична влада передбачила виконання програми оновлення парку громадського транспорту Києва. Зокрема, місто вже закуповує нові комфортабельні автобуси, тролейбуси та трамваї, а також вагони метро.