Вшанування воїнів-інтернаціоналістів у столиці

15 та 16 лютого у столиці відбудуться меморіальні заходи, присвячені Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 23-ї річниці виведення військ з Афганістану.

15 лютого о 09.00 на вул. Лаврській за участю керівництва міста відбудеться Ритуал Пам’яті з покладанням квітів до пам’ятника воїнам, загиблим в Афганістані – мітинг-реквієм.

Того ж дня о 10.00 у Меморіальному комплексі «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» пройде зустріч бойових друзів – воїнів-інтернаціоналістів.

16 лютого о 15.00 у Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудеться офіційна зустріч керівництва Київради та КМДА з воїнами-інтернаціоналістами та сім’ями воїнів, які загинули в Афганістані.