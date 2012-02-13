На I-й Інвестфорум Київ підготував вже проекти на 30 млрд. грн.

Київ. 13 лютого. УНІАН. Станом на 9 лютого 2012 року до бази інвестиційних проектів, що будуть винесені на Київський інвестиційний форум, включено пропозицій на суму близько 30 млрд. грн.

Як зазначається в повідомленні прес-служба столичної міськдержадміністрації, на форум планується винесення проектів, які відповідають завданням Стратегії розвитку Києва до 2025 року, сприяють розвитку міста та є привабливими для залучення коштів.

Так, за даними Головного управління економіки та інвестицій, наразі відпрацьовані для винесення на Форум проекти ініціатив:

«Першокласна інфраструктура» (зокрема, реконструкція заводу з переробки великогабаритних та будівельних відходів на полігоні №6, будівництво 4-ої лінії метрополітену в напрямку Троєщини);

“Ощадлива енергетика” (комплексна реконструкція системи теплопостачання та термосанація будівель житлових масивів «Теремки», «Мінський», «Виноградар», реконструкція систем гарячого водопостачання житлових будинків із застосуванням відновлювальних джерел енергії).

Пріоритетними проектами Форуму, що будуть запропоновані Київською міською державною адміністрацією міжнародним інвесторам, визначено будівництво міжнародного ділового району «Київ-Сіті», будівництво 4-ої лінії метро, 5-ти автодорожніх тунелів, реалізація програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки», а також створення першого інноваційного парку в столиці України.

База інвестиційних проектів, що будуть винесені на Форум, постійно поповнюється за рахунок пропозицій наданих Головними управліннями, районними державними адміністраціями та представниками приватного бізнесу.

“Залучення інвесторів до розвитку міста є стратегічним завданням влади. Адже виконання, у тому числі і соціальних програм, буде ефективним лише за умови тривалого партнерства влади і бізнесу. У більшості європейських столиць великі міські проекти реалізуються або із залученням приватних інвесторів, або на умовах державно-приватного партнерства. Організація та проведення першого Київського Інвестиційного Форуму є важливим етапом налагодження такої співпраці”, - зазначив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

В КМДА нагадують, що Київський інвестиційний форум, організований Київською міською державною адміністрацією, Фондом «Ефективне управління» та видавництвом The Financial Times, відбудеться 29 березня 2012 року. Метою проведення Форуму є презентація інвестиційного потенціалу Києва та конкретних проектів. На сьогоднішній день уже близько 100 іноземних інвесторів підтвердило свою участь у Форумі.

Як повідомляв УНІАН, у січні голова КМДА Олександр ПОПОВ повідомив в інтерв’ю журналістам, що влада Києва планує винести на перший столичний інвестиційний форум, що відбудеться у березні, низку інвестиційних проектів на загальну суму не менш як 100 млрд. грн.