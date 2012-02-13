Міська прокуратура оскаржує виправдувальний вирок

Київ. 13 лютого. УНІАН. Прокуратура Києва оскаржила виправдувальний вирок двом чоловікам, причетним до вбивства іноземця на ґрунті расової ненависті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, вироком Шевченківського районного суду міста 7 лютого 2012 року виправдано двох громадян України з підстав недоведеності їхньої участі у скоєнні вбивства громадянина Демократичної Республіки Конго Джозефа Сільвана Бунту на ґрунті расової ненависті (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 161 КК України). Злочин було скоєно у січні 2008 року біля будинку №4-А на вул. Салютній в Києві. Один із нападників завдав потерпілому смертельні удари ножем.

У червні 2008 року ця кримінальна справа була направлена до Шевченківського районного суду Києва. Впродовж її розгляду в суді, а це понад три роки, підсудний перебував під вартою.

Зважаючи на тривалий розгляд справи, прокуратура столиці неодноразово зверталася до Шевченківського райсуду з проханням прискорити її розгляд.

Під час судових дебатів державний обвинувач, враховуючи наявність доказів вини підсудних у вчинені особливо тяжкого злочину, орієнтував суд на призначення покарання, пов’язаного з позбавленням волі. Незважаючи на те, що в судовому засіданні досліджено надані прокурором докази причетності двох громадян до скоєння злочину, суд 7 лютого виніс виправдувальний вирок.

Прокуратура столиці, не погоджуючись з цим вироком, оскаржила його в Апеляційному суді Києва.