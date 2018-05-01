П'ять кроків до гарячих батарей. Алгоритм дій

Цю статтю адресовано тим киянам, які вдома змушені ходити в светрах, теплих штанях і вовняних шкарпетках і воліли б мати домашні плетені рукавички; тим, хто вмикає газові конфорки ба на додачу духовку і купчиться грітися всією родиною на кухні; хто купив вже третій електричний обігрівач, плюнувши на перспективу отримання захмарних рахунків за електроенергію; хто вивчив напам`ять і випробував всі методи збереження тепла… Словом, ця стаття – для тих, чиї квартирні батареї не дають достатньо тепла у холодні зимові дні.

Отже, якщо у вашому помешканні прохолодно, а батареї на дотик ледь теплі, не чекайте дива – починайте діяти просто зараз згідно з нашою невеличкою настановою. Ваше надзавдання: щоб в квартирі стало тепло і щоб вам справедливо перерахували вартість послуг за опалювання.

Крок перший. Зателефонуйте до ЖЕКу, який обслуговує ваш будинок, і повідомте диспетчера про низьку температуру повітря в квартирі. Дзвінок можна здійснити у будь-який час – диспетчерська служба працює цілодобово, втім ремонтна бригада зможе нанести візит тільки у робочий час. Тож заздалегідь подбайте про те, щоб у день виклику жеківців хтось був удома.

Диспетчер зобов’язаний прийняти заявку, зареєструвати її та проінформувати вас про приблизний час приходу бригади, яка з`ясує, чому батареї недостатньо гріють. Ремонтники обов’язково мають перевірити температуру гарячої води в усіх батареях. "Часто сантехніки помацають одну батарею в кімнаті, щось там покрутять-постукають і йдуть з почуттям виконаної справи. А батареї, які належать до іншого стояка, залишаються холодними, і вдруге викликати бригаду з ЖЕКу буде набагато складніше – адже заявку вже начебто виконано", - пояснює працівник однієї з житлово-експлуатаційних контор Святошинського району Олег Піддубний.

За його словами, причинами холоду в квартирах найчастіше бувають бруд і повітряні пробки в стояках чи батареях, несправні бойлери чи засувки, а також зношені труби опалення в підвалах будинків. Крім того, тепло може втрачатися на шляху від бойлерної до власне батарей. "Якщо причина – в квартирних трубах чи радіаторах, то ремонтники повинні спустити воду, ліквідувати повітряні пробки, дати поради щодо утримання домашнього трубопроводу і піти тільки після того, як переконаються, що тепло у батареї почало надходити", - нагадує Олег.

Він же називає класичні відмовки, які полюбляють оповідати неосвіченим мешканцям працівники ЖЕКів. "Не зважайте, якщо вам скажуть, що температура води на вході в систему відповідає нормам – головне, яка температура повітря саме в вашому помешканні. І пропускайте повз вуха байки про "складність доступу гарячої води на останні поверхи будинку" – ви ж не платите за опалення менше, якщо живете на десятому чи шістнадцятому поверхах!" – пояснює спеціаліст.

Крок другий. Якщо бригада злила з радіаторів літри води, запевнила, що скоро в кімнатах потеплішає, і пішла, а батареї вперто залишаються холодними, пишіть заяву на ім`я начальника ЖЕКу з вимогою створити комісію для замірювання температури повітря в квартирі. Заяву треба скласти в двох примірниках, і на обох секретар контори поставить дату і вхідний реєстраційний номер.

Викладачка англійської мови Ольга Перебийніс вісім (!) разів намагалася зареєструвати подібну заяву в "рідному" ЖЕКу Печерського району – і кожного разу їй відмовляли під різними абсурдними "соусами": то начальника немає, то заяви не приймаються, то документ складено не за формою. "Одного разу відмовилися прийняти заяву, тому що у ній не було… показань п’ятьох свідків", - гнівно пригадує Ольга Миколаївна початок своєї війни з конторою на зорі опалювального сезону.

Вона таки змогла зареєструвати заяву, переславши її поштовим рекомендованим листом з повідомленням про вручення адресату, тобто особисто начальникові ЖЕКу. І за день отримала відповідь: "У створенні комісії з перевірки відповідності житла санітарним нормам відмовлено у зв`язку з недостатнім укомплектуванням житлово-експлуатаційної контори вузькоспеціалізованими кадрами".

Відтак Ольга Миколаївна, не сподіваючись самотужки впоратися з бюрократичною машиною, залучила в якості помічників сусідів. Мешканці трьох квартир у довільній формі склали три акти-презентації з описом умов проживання, наведенням температури в житлових приміщеннях і вимогою перерахувати тариф за недоотримане опалення, підписалися під ними і, не забувши пригрозити "турботливому" ЖЕКу судовими інстанціями, знов-таки поштою надіслали документи до контори.

"Згідно санітарних норм, температура повітря в житловому приміщенні не має опускатися нижче 18 градусів. Якщо є акт про те, що умови вашого проживання не відповідають нормам, це відбивається на здоров`ї членів родини, і ви можете підтвердити це довідками та висновками компетентного медичного закладу, є всі шанси виграти справу в суді у балансоутримувача за неналежне виконання зобов’язань з надання послуг на підставі закону "Про захист прав споживачів". Крім того, варто вимагати відшкодування моральної шкоди", - радить юрист Андрій Костюшенко.

Що стосується матеріальних збитків, то фахівець нагадує, що постановою №151 Кабінету міністрів (від 17 лютого 2010 року) визначено спеціальну формулу перерахунку вартості послуг за опалення у разі їх неналежного надання. До речі, на підставі цієї постанови упродовж 2011 року житлові організації за недоотримання послуг здійснили на користь киян перерахунок на суму 72,8 млн. грн., з них за централізоване опалення – 49 млн. грн. "Сума перерахунку залежатиме від кількості діб, у які відбувається відхилення від температурного режиму, і відлік починається з дня реєстрації вашої заявки в ЖЕКу, тож не баріться із дзвінком до контори", - підказує Андрій Анатолійович.

Учителька Ольга Перебийніс таки домоглася створення комісії для перевірки умов проживання. "Вони почали ворушитися саме після наших погроз звернутися до суду: прийшли до нас дуже невдоволені, подихали парою в кімнатах, подивилися на закутаних по вуха дітлахів і акти-презентації у нашій присутності завізували. Трохи згодом і батареї якимось дивом потеплішали, і перерахунок нам ЖЕК зробив за всі дні з початку опалювального сезону", - пишається своєю перемогою Ольга Миколаївна.

Крок третій. Якщо на цьому етапі і ваша квартира стала придатною для проживання, можемо вас привітати. Ті ж, хто й досі лягає спати на крижані простирадла і позичає в родичів додаткові товсті ковдри і переносні радіатори, мусять йти далі.

Про бездіяльність ЖЕКу слід повідомити в Управління житлово-комунального господарства районної адміністрації, до якої територіально належить ваш будинок. Перш за все, зателефонуйте оперативному черговому по району (працює цілодобово), повідомте про холодні батареї і відсутність реакції житлової контори. Після цього починайте готувати звернення на ім`я голови районної в місті Києві державної адміністрації або його заступників.

Юрист Андрій Костюшенко нагадує, що згідно з законом "Про звернення громадян" звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі в райадміністрації) чи письмовим – надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу установи особисто. "До звернення обов’язково слід додати копії паспорта, документу про право власності на квартиру або договору найму, заяви до ЖЕКу, акту про неналежний температурний режим з підписами двох свідків", - консультує фахівець.

Відповідно до статті 20 закону "Про звернення громадян" вашу скаргу в адміністрації повинні розглянути протягом місяця, а якщо вона не потребує додаткового вивчення – невідкладно. Звернення пільговиків розглядаються у першочерговому порядку.

Крок четвертий. Імовірно, вже на "районному" етапі проблему заморозків в квартирі буде вирішено, і радіатори нарешті почнуть давати довгоочікуване тепло. Якщо ж і після звернення до представників районної адміністрації ситуацію не вирішено, переходьте на вищий – міський – рівень.

Звернутися по допомогу та поскаржитися на холодні батареї в помешканні можна в службі допомоги киянам за телефоном 15-51. До речі, статистика call-центру свідчить, що в цьому опалювальному сезоні зафіксовано наполовину менше скарг киян щодо відсутності центрального опалення. Проте, якщо ви не належите до тих 50 відсотків, у яких підвищилася температура повітря в квартирі, звертайтеся напряму до міських виконавчих органів.

Алгоритм звернення до Київської міської державної адміністрації є аналогічним порядку спілкування з районними органами. "Відповідно до статті 5 закону "Про звернення громадян" у зверненні має бути зазначено прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати", - уточняють в КМДА. Письмове звернення до столичної адміністрації слід надсилати на адресу: 01044 Київ, Хрещатик, 36. Сюди ж можна особисто передати скаргу та заяву – їх приймають з понеділка по четвер з 10:00 до 16:30.

"Одночасно варто записатися на особистий прийом до керівництва Головного управління житлового господарства КМДА (вул. Богдана Хмельницького, 3) або до керівництва Головного управління з питань захисту прав споживачів КМДА (вул. Верхній Вал, 42а). Саме до компетенції цих управлінь належить вирішення вашого питання", - пояснює юрист Андрій Костюшенко.

Крок п’ятий. Малоймовірно, але може статися, що і звернення до міської влади не дало належних результатів, і батареї щодня зустрічають вас памороззю і холодом. Лишається останній етап – звернення до вищого органу виконавчої влади – Кабінету міністрів України.

Цього року у зв`язку з похолоданням влада тримає питання забезпечення громадян теплом на особливому контролі, тож ваше звернення не залишиться поза увагою. Зокрема, на виконання доручення прем’єр-міністра Миколи Азарова утворено Штаб із забезпечення безперебійної роботи об’єктів життєзабезпечення населення, при якому відкрито цілодобову багатоканальну лінію зв’язку за номером 256-60-90. Крім того, про проблему холодних батарей в домівці можна повідомити в урядовий контактний центр за телефоном 0-800-507-309.

Звісно, як і на районному, і міському рівнях, до КМУ за адресою 01008 Київ, вул. Грушевського, 12/2, можна подати офіційне письмове звернення з викладенням проблеми і доданням копій всіх необхідних документів. Але, ймовірніше, справа "закрутиться" вже після дзвінка на "гарячу" лінію.

"Минулої зими після кількатижневої війни з ЖЕКом я зателефонувала до Кабміну і поскаржилася на недбалу контору, яка нахабно ігнорує всі заяви мешканців нашого будинку про холод у квартирах. За тиждень прибула представницька комісія, викликали начальника ЖЕКу. І той, блідий і переляканий, бо, певно, не очікував від мене такої настирливості, виправдовувався і вибачався, як школяр. А ще за тиждень радіатори стали гарячими, а мені і сусідам перерахували вартість комунальних послуг", - розповідає пенсіонерка Тетяна Машкова, яка мешкає на столичних Березняках.



Відтоді з початком опалювального сезону-2011 Тетяні Дмитрівні щомісяця телефонують з ЖЕКу і ввічливо цікавляться, чи тепло в квартирі. "Варто боротися за свої права, а не чекати милості місцевих чиновників, які забувають про свої обов’язки", - слушно додає пенсіонерка.



Отже, вас можна привітати з тим, що нарешті в квартирі потеплішали батареї, а сусіди тепер просять поділитися досвідом і й собі починають писати заяви до виконавчих органів? Залишається тільки нагадати, що всі описані у настанові дії варто здійснювати тільки за умови відсутності заборгованості за комунальні послуги. Звісно, авторові цієї статті можуть дорікнути, що опалювальний сезон незабаром закінчиться, і всі поради не є вчасними. Проте переконана: боротися за свої права і справедливість ніколи не пізно. Тим паче, що будуть нові зими.

Олена Григор`єва, для УНІАН