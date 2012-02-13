Засіданні Громадської гуманітарної ради м. Києва
10:57, 13 лютого 2012Київ
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14 лютого о 14.00 за участю голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова відбудеться засідання Громадської гуманітарної ради Києва. Раді буде презентована концепція Музею історії міста Києва його тематико-експозиційного плану. Крім того, рада заслухає звіт про хід підготовки приміщення до відкриття Музею.
Адреса: вул. Хрещатик, 36 к. 514.
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