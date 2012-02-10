Київська ГЕС відпрацювала лише половину терміну експлуатації

Київ. 10 лютого. УНІАН. Фахівці запевняють, що за роботою та станом дамб і гідроелектростанцій на річках України ведеться чіткий і безперервний контроль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказали сьогодні директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем Анатолій ЯЦИК та начальник відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру Вікторія БОЙКО на прес-конференції, присвяченій темі цьогорічного весняного водопілля.

“Кожна дамба, кожна ГЕС розраховується на пропуск екстремально високої води і в тому числі максимального льодоставу. На сьогодні ми не очікуємо ні екстремально високої води, ні екстремально високого льодоставу, щоб говорити про те, що якісь можуть бути негаразди для нашої київської дамби”, - наголосила В.БОЙКО.

За її словами, на Київській ГЕС була проведена досить серйозна технічна реконструкція, встановлена досить потужна система контролю за її станом.

“Наша Київська ГЕС переживе і нас з вами. Ніякої загрози нема, якщо тільки її хтось не збереться підірвати”, - запевнила В.БОЙКО.

Говорячи про гарантії стабільної роботи інших українських ГЕС, директор Українського НДІ водогосподарсько-екологічних проблем зазначив: “Якщо взяти навіть неможливий варіант – наприклад, прорвала Київська ГЕС, проблем не буде. Прийме воду Канівська ГЕС. Якщо прорве Канівську, то прийме Кременчуцьке. А от якщо уже Кременчуцьке, то проблеми будуть по Україні”.

При цьому А.ЯЦИК наголосив, що в такій ситуації буде час, щоб убезпечити людей. “Добігання води від Вишгорода до Очакова – 293 дні. Запас – майже півроку. Так що є можливість превентивні заходи прийняти, щоб убезпечити людей. Тому в цьому питанні ніяких підстав для занепокоєння я не бачу. Небезпеки не має виникати, все передбачено”, - сказав він.

А.ЯЦИК нагадав, що Кременчуцьке водосховище введено в експлуатацію 1961 року, а Канівське - 1976 року.

“Сто років споруди мають вистояти спокійно. Тим більше, що всі роки проводяться всі необхідні експлуатаційні регламентні роботи. Сьогодні контроль за безпекою гідроспоруд поставлений на високому рівні. Там і французького багато обладнання, і найпередовіше обладнання, яке є в світі, є на каскаді Дніпровських водосховищ і Дністровському водосховищі”, - зазначив директор НДІ.

Також на 100 років експлуатації розрахована дамба Київської ГЕС, яка на сьогодні вже відпрацювала 50 років.