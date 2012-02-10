У столиці відкрито перший перинатальний центр

Київ. 10 лютого. УНІАН. Голова КМДА Олександр ПОПОВ спільно з першим заступником глави Адміністрації Президента Іриною АКІМОВОЮ відкрили перинатальний центр на базі пологового будинку №7.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, столичний перинатальний центр створений у рамках реалізації великого загальнодержавного Національного проекту «Нове життя». Цей проект пропонує столиці новий рівень якості охорони материнства та дитинства в Україні. Центр не лише оснащений найсучаснішим обладнанням, але й застосовує новітні наукові та організаційні підходи.

Під час церемонії відкриття О.ПОПОВ відзначив важливість відкриття цього медзакладу. Він підкреслив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ особисто опікується цим проектом.

“До речі, це саме його ініціатива – створення таких центрів у всій країні. Зі свого боку, я з надією спостерігаю за покращенням демографічної ситуації у Києві. З

кожним роком народжуваність зростає. Столиця отримує сигнал про реальну

перспективу оновлення та омолодження населення. А за цим стоїть вирішення економічних, виробничих, інтелектуальних та культурних ресурсів. Без них місто не має майбутнього», – зазначив голова КМДА.

Під час відкриття перинатальному центру від Президента України було передано сертифікати на медичне обладнання.

*** Щороку у Києві народжується понад 1500 недоношених немовлят, в тому числі – з критично низькою вагою тіла.

Київський перинатальний центр спеціалізується на наданні допомоги вагітним з невиношуванням вагітності та роділлям із передчасними пологами. У закладі сконцентровані висококваліфікований персонал та сучасна апаратура, що дозволить надавати якісну медичну допомогу жінкам з передчасними пологами та новонародженим з малою, у тому числі критичною (від 500 г) масою тіла, а також проводити обстеження і лікування вагітних з різноманітними ускладненнями.

Київський перинатальний центр створено на базі Київського міського пологового будинку №7. У центрі працюють 478 фахівців. Серед них – 7 кандидатів медичних наук, 4 заслужені лікарі України.

Заклад дооснащено сучасним обладнанням – кувезами: унікальними апаратами для проведення тривалої штучної вентиляції легень та моніторингу всіх життєво важливих функцій організму, що дозволяє лікувати та виходжувати новонароджених.

Від благодійних фондів до Київського перинатального центру було доставлено обладнання на суму 4,7 млн. грн. для оснащення відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Проектом «Нове життя» передбачено створення до 2014 року мережі з 27 перинатальних центрів по всій країні.