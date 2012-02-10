Від Дарницького мосту до мосту ім. Патона закриють проїзд

Київ. 10 лютого. УНІАН. З 23.00 до 5.00 з 10 до 17 лютого включно буде повністю обмежено автомобільний рух на ділянці від Дарницького мосту до мосту ім. Є. Патона в обох напрямках.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, тимчасові обмеження руху пов’язані з проведенням реконструкції транспортної розв’язки на перетині бульвару Дружби Народів з Наддніпрянським шосе.

Також, з 23.00 до 6.00 з 10 до 18 лютого буде повністю закрито рух автотранспорту в обох напрямках Наддніпрянським шосе на ділянці від мосту Метро до примикання з Дніпровським узвозом. Разом з тим, часткове обмеження руху автотранспорту на цій же ділянці буде подовжено до 12 березня.

Крім того, у зв’язку з будівництвом залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро, з 10 лютого до 15 травня поточного року буде частково обмежено рух автотранспорту на з’їзді із залізнично-автомобільного мосту у напрямку Південного мостового переходу.

Столична влада просить водіїв з розумінням поставитись до зазначених обмежень та заздалегідь планувати маршрути руху.