Весняного підтоплення Києва не варто очікувати

Київ. 10 лютого. УНІАН. Фахівці прогнозують цьогорічне весняне водопілля на більшості річок України з низьким рівнем води і близьким до середнього, тобто виключають виникнення загрозливої ситуації з підтопленням територій і в регіонах, і в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем Анатолій ЯЦИК та начальник відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру Вікторія БОЙКО.

Зокрема, А.ЯЦИК наголосив, що на сьогодні існує вся необхідна нормативно-регулююча документація з експлуатації каскаду Дніпровських водосховищ в період водопілля. За його словами, якщо дотримуватись норм цих документів, то навіть за найгірших умов можна уникнути катастрофічних наслідків танення снігу.

“Я не прихильник стращати, бо вже й так журналісти і наші керівники міста трохи настращали. Хоча я вчора говорив з ним (керівництвом міста), то кажуть, що вони такого не говорили. Сьогодні треба не виступати в ролі статистів, а треба робити попереджувальні заходи, які з року в рік проводяться. Давайте грамотно вирішувати проблему. Треба грамотно все робити і управляти, тоді ніякої загрози не буде”, - сказав А.ЯЦИК.

Водночас він підкреслив, що проходження водопілля залежатиме від майбутніх погодних умов і того, коли і скільки води прийде в Україну з-за її меж, зокрема, з Білорусі та Росії.

В.БОЙКО зазначила, що комплексний аналіз ситуації в Україні та поза її межами тих гідрометеорологічних чинників показує, що весняне водопілля буде некритичним.

“Тому що сніг, який лежить в Україні, хоча його й більше в багатьох регіонах, ніж зазвичай, але він впав на суху землю. Незначна глибина промерзання і вологість грунту свідчать про те, що сніг, який буде танути, він буде значно йти не в річки, а на поповнення грунтових вологозапасів. Через те на сьогодні ми, за попередніми оцінками, можемо казати, що весняна повінь на більшості річок країни буде нижча за середню, а в басейні Прип’яті та Західного Бугу - близька до середньої. Тобто, підйом рівнів води в річках не супроводжуватиметься досягненням якихось відміток масового затоплення, підтоплення територій”, - сказала В.БОЙКО.

За її інформацією, можливо станеться затоплення річкових заплав, для яких характерне затоплення. “Заплава - це територія річки, вона повинна промиватися, повинна заповнюватися вологою, щоб надалі річка почувала себе нормально. Крім того, в період водопілля річки очищаються від накопиченого сміття, забруднення і, розливаючись, річка може, з одного боку, принести шкоду – затопити якісь об’єкти, а з іншого, повінь - це процес очищення, покращення якості води в річці...”, - підкреслила В.БОЙКО.

Вона також зазначила, що цієї зими товщина криги на річках порівняно невелика й тому не становитиме загрози після танення. Зокрема, як повідомила В.БОЙКО, на Київському водосховищі товщина криги - 25-38 см, тоді як у 2010 році, коли дуже багато говорили про можливість сильного затоплення територій, товщина льоду сягала 51 см, але, як відомо, того року повені не було.

“Всі водосховища, які є на Дніпрі, працюють зараз за правилами експлуатації. Щомісяця збирається міжвідомча нарада, яка встановлює режим роботи, тобто, який рівень води підтримувати, скільки води скидати... На сьогодні каскад Дніпровських водосховищ має достатній вільний об’єм, який може прийняти навіть більше, ніж ми прогнозуємо на сьогодні під час водопілля... 6,5 куб. км води може спокійно затримати в собі Дніпровський каскад. Є підстави говорити про те, що навіть якщо ми й будемо посилювати свої оцінки, то цей вільний обсяг абсолютно спокійно дозволить пропустити через Дніпровський каскад цю весняну воду”, - запевнила представник гідрометцентру.

“Стосовно Києва скажу, що сніг, який лежить в місті, не має абсолютно ніякого відношення, ніякого впливу на підняття рівня води в Дніпрі. Тому що те, що відбувається на річці Дніпро в межах нашого міста, формується на площі 328 тис. кв. км, що належать частково територіям сусідніх країн. Найбільший підйом води в Дніпрі в межах міста очікується в третій декаді квітня. Ми не очікуємо в Києві ніяких негараздів від підвищення рівня води в Дніпрі”, - додала В.БОЙКО.

Водночас вона поінформувала, що до кінця лютого в Україні прогнозується зимова погода з незначними опадами.

За словами В.БОЙКО, єдиний регіон України, щодо якого важко дати прогноз проходження весняної повені, – це Карпатський.

“Він є найбільш паводконебезпечним. Там ситуація може змінюватися досить швидко... Там паводки не можна спрогнозувати, передбачити. Бо вони визначаються там за коротший проміжок часу, ніж по решті території України. Це найбільш ризикований в гідрологічному плані регіон”, - сказала спеціаліст.