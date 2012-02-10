Центр «Колиски надії» отримав обладнання на понад 4 млн. грн.

Київ. 10 лютого. УНІАН. В Києві Фондом Віктора ПІНЧУКА оснащено сучасним медичним обладнанням Центр допомоги новонародженим «Колиски надії»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду Віктора ПІНЧУКА.

Як зазначається у повідомлені, Центр відкрито рамках державного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства». Загальна вартість переданого медичного та комп’ютерного обладнання становить 4 млн. 304 тис. грн.

У прес-службі підкреслили, що у 2011 році Фонд В.ПІНЧУКА став партнером національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства», ініційованого Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, та задекларував свої наміри щодо оснащення сучасним медичним обладнанням відділень інтенсивної терапії новонароджених та виділення для цієї мети 100 млн. грн.

«Коли об’єднуються держава та бізнес, це допомагає досягнути прориву в будь-яких проектах в інтересах країни. Сьогодні ми робимо дійсно важливу справу, тому що в України не може бути ані нової економіки, ані нових технологій, ані нових перспектив без нового покоління. Ми впевнені, що проект «Нове життя», а з ним і «Колиски надії» будуть набирати оберти, зміцнюючи цю основу майбутнього країни. Важко знайти ціль величнішу за врятування життя новонароджених. Ось чому ми приєдналися до ініціативи Президента України», - зазначив В.ПІНЧУК.

Як наголошується, медичне обладнання такого високого класу дасть змогу не лише створити додаткові місця у відділенні реанімації новонароджених, а й запровадити сучасні технології виходжування новонароджених, надасть ширші професійні можливості фахівцям для надання невідкладної допомоги малюкам, наблизить її рівень до міжнародних стандартів, покращить виживаність недоношених новонароджених та якість їх подальшого життя.