До 5 років ув’язнення засуджено високо посадовця податкової

16:49, 10 лютого 2012
Київ
0

Шляхом обману заволодів $25 тис.

Київ. 10 лютого. УНІАН. Вироком Оболонського районного суду міста Києва визнано винним та засуджено колишнього високо посадовця податкової міліції ДПІ у Оболонському районі м. Києва до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 3 роки та з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 364 КК України).

Крім того його позбавлено спеціального звання – «підполковник податкової міліції», повідомили УНІАН у прес-службі Прокуратури міста Києва.

Як повідомляє прокуратура, податківець шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 25 тис. доларів США.

За своїми службовими обов’язками, засуджений здійснював оперативне супроводження досудового слідства у кримінальній справі, яка була порушена відносно директора підприємства за фактом ухилення ним від сплати податків. Після того, як підприємець сплатила податки, слідчим у цій справі прийняв рішення про направлення її до суду для звільнення підприємця від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України. Знаючи про це, колишній начальник відділення податкової міліції запропонував підприємцю надати йому винагороду нібито за сприяння у прийнятті такого рішення. Директор підприємства погодилася на ці умови та відкрила у банківській установі рахунок, на який перерахувала грошові кошти в сумі 25 тис. доларів США. Емітовану банківську картку та ПІН-код доступу до картки вона передала податківцю, однак цими коштами він не зміг скористатися, оскільки був затриманий правоохоронцями.

Вирок суд виніс 30 січня 2012 р.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter