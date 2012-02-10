ПЗЗ заявила про борг "Київпастранса» за міську електричку

Київ. 10 лютого. УНІАН. Комунальне підприємство «Київпастранс» за 2011 рік заборгувало Південно-Західній залізниці 29 млн. грн. за обслуговування рухомого складу «міської електрички».

Як йдеться в повідомленні ПЗЗ, переданому агентству УНІАН, борг «Київпастранс» за січень 2012 року за експлуатацію й проведення технічного обслуговування ремонту рухомого складу «міської електрички» становив близько 5 млн. грн.

При цьому ПЗЗ зазначає, що щодня "міською електричкою" користуються понад 35 тисяч пасажирів. У січні 2012 року «міська електричка» перевезла понад 803 тисяч пасажирів.

«На жаль, увесь тягар витрат із покращення транспортного обслуговування киян і гостей столиці ліг на Південно-Західну залізницю. З початку курсування «міської електрички» комунальним підприємством «Київпастранс» не було перераховано жодної копійки, але плату за проїзд у "міській електричці" з пасажирів стягує КП «Київпастранс» і залишає на своєму рахунку», - йдеться в повідомленні ПЗЗ.

Також ПЗЗ зазначає, що «Київпастранс» «ухиляється від укладення договору із залізницею щодо виконання поточного ремонту міських електропоїздів, який повинен проводитися через кожні 5 днів, і затягує процес оформлення належним чином документів, пов`язаних із прийомом на баланс комунального підприємства міських електропоїздів».

«Столична магістраль і далі продовжує нести витрати, пов`язані з експлуатацією та технічним обслуговуванням рухомого складу. Таке недалекоглядне й споживче ставлення може зрештою привести до поступового скасування поїздів для проведення поточного ремонту, що значно погіршить транспортне обслуговування киян і гостей міста», - йдеться в повідомленні ПЗЗ.

Довідка УНІАН. У 2011 році послугами міської електрички в Києві скористалися 2,744 млн. пасажирів, зокрема 968,2 тис. пасажирів-пільговиків протягом року користувалися електричкою безкоштовно.

Проект міської електрички реалізує Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) спільно з комунальним підприємством «Київпастранс».

Із січня 2012 року пересувний склад міської електрички в кількості 10 електропоїздів передано на баланс КП «Київпастранс». «Київпастранс» несе відповідальність за стан рухомого складу міської електрички.

ПЗЗ відповідає за належний стан залізничної інфраструктури - колійного господарства, системи електропостачання й посадкових платформ.

Вартість проїзду в міській електричці становить 1,7 грн.