Кияни в січні сплатили комунальні послуги на 95%

Київ. 10 лютого. УНІАН. Загальний рівень оплати киянами за житлово-комунальні послуги в січні, з урахуванням погашеної заборгованості, становить 95,01%, поточна оплата - 88,37%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами директора комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Станіслава КАПЛУНЕНКА, серед жителів будинків комунальної форми власності тільки в Голосіївському районі рівень оплати перевищив 100%. А найнижчий рівень оплати зафіксований у Деснянському районі - 86,92%.

Він нагадав, що в разі ненадання або надання послуги в неповному обсязі кияни можуть звернутися за перерахунком.

За даними С.КАПЛУНЕНКА, зокрема, за надану не в повному обсязі послугу централізованого опалення житлові організації в січні цього року перерахували киянам 867,8 тис. грн.