Ветслужба зоопарку працює у посиленому режимі

Київ. 10 лютого. УНІАН. У зимовий період, особливо під час сильних морозів, ветеринарна служба столичного зоопарку працює у посиленому режимі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА, відзначивши, що восени, в рамках підготовки до холодної пори року для забезпечення теплом усіх будівель міського зоопарку, були встановлені нові котли. Крім того, вжито додаткових заходів для збереження тепла: зокрема, утеплені вікна та двері на експозиціях зоопарку. Температура у приміщеннях відповідає нормам.

Чимало тварин столичного зоопарку утримують у зовнішніх вольєрах. З великих хижаків – це тигри та рисі, з копитного ряду - зубри, яки, коні Пржевальського, лами, лані та косулі, з птахів – сови, павичі, страуси, дикі гуси та інші види пернатих.

За словами директора Київського зоопарку Олексія ТОЛСТОУХОВА, усі ці тварини здатні витримувати низькі температури за умови висококалорійного харчування, що забезпечується фахівцями зоопарку у повному обсязі. У багатьох вольєрах є дерев’яні приміщення з підстилкою із соломи та сіна для перебування тварин під час негоди.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого у Київському зоопарку помер страус. У прес-службі зоопарку заперечили інформацію ЗМІ, що птах нібито помер від переохолодження.