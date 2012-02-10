На вулиці Львівській має з’явитися сквер площею 0,5 га

Київ. 10 лютого. УНІАН. Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики схвалила проект рішення про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,5 га на вул. Львівській у Святошинському районі.

Як повідомляє прес-служба депутатської фракції "Республіка Київ" у Київській міській раді, про це заявив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ», голова Партії Зелених України Денис МОСКАЛЬ.

«На цій ділянці розташований дитячий майданчик, голубник та бюветний комплекс, з якого мешканці сусідніх будинків раніше набирали воду. Надання цій території статусу скверу дасть можливість провести її благоустрій, висадити дерева і кущі, встановити лавочки, тобто створити зону відпочинку. Впевнений, від цього рішення місцеві мешканці тільки виграють», - прокоментував Д. МОСКАЛЬ.