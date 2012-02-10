У Куренівському парку планують відновити дитяче автомістечко

Київ. 10 лютого. УНІАН. До переліку об’єктів, що потребують залучення інвестицій, включено дитяче автомістечко, а також арт-галерею під відкритим небом та мотузковий парк.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, таке рішення було прийняте 8 лютого на засіданні постійно діючої Конкурсної комісії із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної

інфраструктури міста.

За словами голови комісії, заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, ці проекти не потребують великих інвестицій та можуть бути реалізовані у короткі терміни.

Так, орієнтовний обсяг інвестицій у створення автомістечка складає 2,4 млн. грн., арт-галереї - 2,5 млн. грн., мотузкового парку 600 тис. грн. Окупність усіх проектів - три роки.

Так, дитяче автомістечко, за словами Р.КРАМАРЕНКА, планують створити у парку культури і відпочинку «Куренівський парк», а арт-галерею - під новим Гаванським мостом. Передбачається що галерея буде розділена на певні сектори, де розмістяться фотостудія, скульптурні інсталяції, виставки мистецьких робіт (поділені на жанри та теми), графіті тощо. Вхід для відвідувачів галереї буде вільним. Мотузковий парк планується облаштувати у парку «Сирецький гай».

«Ці проекти цікаві для нас ще й тому, що наразі об’єкти знаходяться у незадовільному стані. Наприклад, проект мотузкового парку для міста важливий з кількох причин: по-перше, парк «Сирецький гай» зараз занедбаний, а інвестор, який прийде облаштовувати атракціон, зобов’язаний буде облаштувати всю територію. І що не менш важливо, усі

дерева будуть збережені, а для обслуговування атракціону інвестору потрібно побудувати господарське приміщення площею всього 12 кв. м. Фактично ми отримаємо оновлений парк, ще й із об’єктами для екстремальних розваг. Така ж ситуація і з автомістечком. Ми пропонуємо відновити те, що було», – наголосив Р.КРАМАРЕНКО.