Прогресивний бізнес отримає фінансово-кредитну підтримку

Київ. 10 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявив про готовність Києва підтримати прогресивний столичний бізнес, надаючи йому фінансово-кредитну підтримку. Про це йшлося під час наради з членами Ради директорів підприємств, установ та організацій Києва, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За названою програмою підприємці сплачують лише тіло кредиту та 25% від процентної ставки, а решта відсотків відшкодовується з міського бюджету.

У КМДА зауважили, що столиця першою в країні почала реалізовувати таку практику ще у 2001 році, однак протягом минулих трьох років програма діяла з меншою потужністю. Цього року міська влада активніше працюватиме з промисловими підприємствами, адже сьогодні не всі знають про можливість отримувати такі кредити.

«Зменшуючи кредитну ставку, ми даємо можливість підприємствам вкладати гроші у розвиток чи то потужностей, чи то інноваційних проектів. І в одному, і в іншому випадках це призводить до збільшення робочих місць, виробничих оборотів і прибутку підприємства, а отже і податків, що надходять до міського бюджету. Тому ця програма вигідна як місту, так і підприємствам», – наголосив О.ПОПОВ.