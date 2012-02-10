Затримано слідчого, який вимагав $500 хабара
09:56, 10 лютого 2012Київ
0
За сприяння в ситуації з ДТП
Київ. 10 лютого. УНІАН. Сьогодні співробітники МВС спільно з представниками Управління СБУ в Києві затримали слідчого одного з підрозділів столичної міліції під час одержання хабара.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві, попередньо встановлено, що від обвинуваченого у вчинені дорожньо-транспортної пригоди слідчий вимагав та отримав винагороду в розмірі 500 дол. начебто за сприяння у позитивному вирішенні питання щодо розслідування кримінальної справи.
Наразі цей протиправний факт задокументовано, речові докази вилучено. Зібрані матеріали направлено до прокуратури для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter