Ліки для столичної медицини

У столиці спостерігається сплеск активності у взаємодії медиків і міської влади. За останній місяць голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов відвідав цілий ряд медичних установ з пропозицією обговорити реформу системи охорони здоров`я на місцевому рівні. Результатом "брейншторму" в професійному співтоваристві, за словами Олександра Попова, стане Столичний стандарт здоров`я, який місцева влада запровадить у Києві.

Пацієнт швидше мертвий, ніж живий

Охорона здоров`я в Україні давно потребує кардинальних змін. Про це говорять і медики, і пацієнти.

- Вражає, але при мінімальному фінансуванні галузь якось функціонує. Пацієнти змушені платити практично за все в лікарнях нібито "безкоштовної медицини". А що робити медикові, який опинився в таких умовах? Він стає заручником ситуації. Для того щоб допомогти хворому, який не в змозі сам заплатити за ліки та витратні матеріали, щоразу доводиться викручуватися, збирати зі світу по нитці. Таке становище принизливе для обох сторін, – говорить один з лікарів Олександрівської лікарні.



- Потрібно терміново щось робити! Хіба це нормально, що коли у мене болить серце і я йду до лікарні, лікарі мені кажуть, що у них немає ліків?! У мене щомісяця на ліки йде майже половина пенсії, – нарікає Марія Петрівна Івакіна, пенсіонерка, мешканка Святошинського району.

У необхідності термінової реформи переконані і в КМДА.

- Давайте називати речі своїми іменами: система охорони здоров`я не на межі колапсу, вона давно вже за цією межею. Вона діє тільки завдяки "трудовому подвигу" медичних працівників. Але "подвигів" не має бути, має бути нормальна, планомірна робота з постійним підвищенням якості". Тому зараз і потрібно вести мову про формування Столичного стандарту здоров`я. Ми можемо сьогодні зробити щось у Києві, давайте виходити з цього. Якщо, наприклад, трудовий колектив Центральної районної поліклініки Дніпровського району вважає, що для нормального функціонування галузі лікар має бути забезпечений житлом, що відсутність службового або соціального житла – основна причина нестачі кадрів, відтоку фахівців, низької мотивації тощо; і якщо інші медпрацівники з інших лікарень міста вважають так само, то зрозуміло, що формула "один лікар – одна квартира" має стати стандартом. Як це завдання реалізовувати – це питання до влади, до чиновників. Будемо розробляти цільові програми, домовлятися з будівельними компаніями, перерозподіляти фінанси, – вважає Олександр Попов.

Фантастика? Судячи з усього, ні. За словами начальника Головного управління охорони здоров`я КМДА Віталія Мохорєва, новобудови для медиків з`являться на вулиці Підвисоцького, 4-В, Ушакова, 16, і на житловому масиві Позняки-4. Останні дві адреси увійшли до переліку інвестиційних проектів в рамках реалізації Стратегії розвитку Києва. Минулого року голова КМДА Олександр Попов підписав розпорядження "Про будівництво житла для працівників медичних установ комунальної власності Києва" (фінансування половини вартості квартир – за рахунок бюджетних коштів).

У КМДА відзначають також, що міським бюджетом на поточний рік передбачено зростання заробітної плати працівників медичної галузі на 23%. Крім того, за ними в повному обсязі збережено право на пільговий проїзд у громадському транспорті.

У 2012 році трохи легше стане і працівникам швидкої допомоги. Витрати на столичну швидку в бюджеті збільшили в 6 разів.

А хто вам лікар?

Так що за Столичний стандарт здоров`я вирішив запровадити в Києві Олександр Попов? Сам глава КМДА заявляє, що не має про це уявлення – "бо сам же не лікар".

- Яким має бути Столичний стандарт здоров`я, вирішальне слово необхідно сказати самим медикам. Обговорення питання вже розпочалося і буде продовжуватися в усіх медичних закладах Києва. Трудові колективи визначають, які проблеми потрібно вирішувати в першу чергу, і делегують своїх представників безпосередньо до адміністрації, для того щоб там спільними зусиллями знаходити рішення. Але це мають бути рядові лікарі, середній медичний персонал. З керівниками медичних установ робота і так іде постійно. Багато з того, про що сьогодні говорять як про рожеві мрії, давно існує на папері, хтось уже рапортував про вирішення цих питань. Може, навіть отримував нагороди. Наше завдання – замість "звіту про виконану роботу" вийти на реальний результат, - наголошує Олександр Попов.

Петро Залужний,

Фото Бориса Корпусенка