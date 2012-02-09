На залишках Десятинної церкви ніякого будівництва не ведеться

Київ. 9 лютого. УНІАН. Постійна комісія Київради з питань культури та туризму контролює ситуацію зі збереженням залишків Десятинної церкви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови вказаної комісії міськради, депутата Київради Олександра БРИГИНЦЯ, наразі на підмурках Десятинної церкви будівництво не ведеться.

«Ніякі роботи не ведуться», - запевнив О.БРИГИНЕЦЬ, який особисто відвідав цей об’єкт після появи інформації, що на підмурках Десятинної церкви, на Старокиївській горі, розпочались несанкціоновані будівельні роботи.

Депутат розповів, що ворота, які мали б закривати від відвідувачів територію святині, відкриті і туди можна потрапити кожному бажаючому.

«Незважаючи на це, бажаючих, в тому числі і будівельників, я там не помітив. Підмурки сховані під шаром піску, а на ньому лежить рівномірний шар снігу і немає жодних слідів, які б говорили, що по ньому ходили люди чи їздив якийсь транспорт. Як на мене, це означає, що як мінімум з часів останніх снігопадів ніякі роботи на цій скандальній ділянці не проводились», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Він запевнив, що й надалі комісія оперативно реагуватиме на офіційні та неофіційні повідомлення про будь-які дії, які можуть зашкодити історичним підмуркам тисячолітньої Церкви Успіння Пресвятої Богородиці Десятинної.