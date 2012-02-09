Міноборони хоче отримати понад 1 га зеленої зони

Київ. 9 лютого. УНІАН. Міністерство оборони України хоче отримати 1,22 га зеленої зони столиці для обслуговування гаража.

Як повідомляє прес-служба фракції “БЮТ-Батьківщина” в Київраді, про це заявила голова фракції Тетяна МЕЛІХОВА.

За її інформацією, відповідний проект рішення про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Відпочинку, 9 а Міністерству оборони розглядався на засіданні комісії Київради з питань земельних відносин.

Депутат повідомила, що Міноборони хоче відвести землю для обслуговування складу та гаража площею 700 кв. м.

«Безумовно, іншого місця для складських приміщень і гаражів окрім зеленої зони не знайшлось. На жаль, це не перше, і побоююсь, не останнє рейдерське захоплення землі міністерством, на якій невдовзі гаражі і склади можуть перетворитись на котеджі та висотки», - висловила припущення Т.МЕЛІХОВА.