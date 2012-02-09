Обговорення нового механізм обліку комунальних послуг за фактом споживання

9 лютого о 19.30 у програмі «Столиця», яка виходить на телеканалі «Київ», директор КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Станіслав Каплуненко розповість про новий механізм обліку комунальних послуг за фактом споживання.

Долучитися до обговорення та поставити свої запитання можна з 19:30 до 20:00 у прямому ефірі, зателефонувавши за номером телефону: (044) 223-09-71.

Нагадаємо, що у столиці поступово здійснюються заходи щодо переходу на облік комунальних послуг за фактом споживання. Зокрема, у січневих рахунках за сплату за житлово-комунальні послуги кияни вже мали змогу побачити додаткову роз’яснювальну інформацію щодо розміру тарифу за послуги централізованого опалення за 1 Гкал у залежності від терміну оплати та щодо кількості спожитих Гкал, а також інформацію про розрахункову вартість квадратного метру опалювальної площі.