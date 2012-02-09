За неякісне опалення у січні киянам повернули понад 800 тис. грн.

Київ. 9 лютого. УНІАН. За надану не у повному обсязі послугу централізованого опалення житлові організації Києва у січні поточного року перерахували мешканцями столиці 867,8 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Влада нагадує, що якщо послуга надана не у повному обсязі (або ненадана), споживач повинен повідомити про це виконавця в усній чи письмовій формі. Повідомлення споживача має бути обов’язково зареєстровано представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. За результатами перевірки та встановлення факту неналежного надання або ненадання послуг складається акт-претензія, який підписує споживач та представник організації, що обслуговує будинок.

Акт-претензію розглядають та упродовж трьох робочих днів повідомляють споживачеві про її задоволення або про відмову у задоволенні (причину відмови обґрунтовують).

Зауважимо, що порядок проведення перерахунків плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення у разі ненадання або їх надання не у повному обсязі, встановлений Постановою КМУ від 17.02.2010 року №151.

Як нагадують в КМДА, нормативним вважається безперебійне надання послуг з централізованого опалення протягом усього опалювального сезону. Допустимий строк відхилення – 12 годин на добу (один раз на місяць). Нормативною вважається температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) 18°C (у наріжних кімнатах 20°C). Допустимий строк відхилення – 12 годин на добу (один раз на місяць). Зменшення плати – на 5% за кожний градус відхилення від 18°C до 12°С у житлових приміщеннях (у наріжних кімнатах від 20°C до 14°C) за період відхилення (протягом усього строку відхилення).

При температурі в житлових приміщеннях нижче, ніж 12°C (у наріжних кімнатах нижче, ніж 14°C), плата за централізоване опалення не стягується.