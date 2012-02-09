У Дніпровському районі провалився каналізаційний колодязь

Київ. 9 лютого. УНІАН. У Києві через несанкціоновану забудову провалився каналізаційний колодязь.

Як повідомили УНІАН в прес-службі публічного акціонерного товариства "АК "Київводоканал", напередодні, 8 лютого, о 22.00 на території будівництва об`єкту, який входить до складу Житлово-офісного комплексу "Мега-Сіті" (забудовник – ТОВ "Укоінвестбуд"), за адресою вул. Лохвицька, 2, у Дніпровському районі, стався провал каналізаційного колодязя на колекторі діаметром 200 мм.

Згідно з попередніми висновками фахівців, провал стався через недотримання будівельниками необхідних норм укріплення, зокрема, йдеться про відсутність підпірної стінки. Внаслідок цього каналізаційний колодязь провалився у виритий будівельниками котлован, туди ж потрапили і стоки.

При цьому фахівців ПАТ "АК "Київводоканал" допустили на місце пригоди лише сьогодні, 9 лютого, після втручання правоохоронних органів та прокуратури Дніпровського та вручення будівельникам відповідних приписів.

У прес-службі "Київводоканалу" також підкреслили, що будівництво об’єкту відбувається без жодних погоджень проектної документації з ПАТ "АК "Київводоканал".

У прес-службі також нагадали, що підприємство неодноразово попереджали, що капітальна забудова на інженерних мережах може призвести до аварійних наслідків. "Подібне самовільне будівництво, яке проводиться безпосередньо на спорудах міських інженерних мереж, неприпустиме і є грубим порушенням чинних норм ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", - підкреслили у "Київводоканалі".