На Оболоні відкрилася нова амбулаторія сімейного лікаря

Київ. 9 лютого. УНІАН. Сьогодні в Оболонському районі на вул. Дніпроводській, 13/1 відкрилася амбулаторія сімейного лікаря.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, амбулаторія ввійшла до складу поліклініки №3 Оболонського району. Фактично, відкриття амбулаторії на 7 км наблизило медичну допомогу до мешканців селища Дніпровської водопровідної станції, хутору Микильський, хутору Редьки, відомчих будинків Квітництва, які розташовані неподалік від нової амбулаторії. Саме таку відстань доводилося долати мешканцям зазначеної території, аби дістатися основного корпусу поліклініки №3.

Загалом амбулаторія обслуговуватиме 5 тис. дорослих та 300 дітей.

«Ця подія дуже важлива для мене. Ще п’ять тисяч киян відтепер матимуть фахову медичну допомогу власного сімейного лікаря, який постійно поряд. Зручність для мешканців міста, оперативність, чуйне ставлення лікаря до кожного пацієнта – ті цілі, до яких ми прагнули, розбудовуючи мережу сімейних амбулаторій», – зазначив присутній на відкритті медзаклада Олександр ПОПОВ.

Лікарі будуть вести прийом пацієнтів у сучасно обладнаних кабінетах, з них: кабінет прийому лікаря загальної практики/сімейної медицини; оглядовий (жіночий) кабінет; процедурний та маніпуляційний кабінети; кабінет стоматолога.

Сімейний лікар у такій амбулаторії має змогу обстежити хворого, встановити діагноз та провести лікування пацієнта. При необхідності – направити хворого на консультацію до вузького спеціаліста, а після консультації продовжити лікування в амбулаторії.

Площа закладу складає 126 м. кв., крім того, амбулаторія облаштована службовим житлом для лікаря. У двокімнатній квартирі (50 кв. м.) мешкатиме сім’я з 4-х осіб. Це перша амбулаторія в місті з окремою квартирою для сімейного медика.