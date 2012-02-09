До прибирання снігу у столиці було залучено понад 200 безробітних

Київ, 9 лютого. УНІАН. До прибирання столиці від снігу з 25 січня до 8 лютого було залучено 236 безробітних, зареєстрованих у районних центрах зайнятості столиці, у тому числі у січні — 126 осіб, а у лютому — 110.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київського центру зайнятості, це було зроблено на прохання Київської міської державної адміністрації.

У Київському міському центрі зайнятості уточнили, що роботу 193 осіб було оплачено з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Решту робіт було профінансовано за рахунок коштів підприємств, які співпрацюють зі столичною службою зайнятості. Всього на організацію "зимових" громадських робіт у січні було витрачено близько 9,255 тис. грн. коштів Фонду.