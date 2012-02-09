Київ. 9 лютого. УНІАН. У Київському зоопарку помер страус. Первинною експертизою встановлено, що трапилось це через гематому в черевній порожнині, яку виявили, і яка могла виникнути або через патологію внутрішніх органів, або через травму, завдану іншими мешканцями вольєру.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар зоопарку Анжеліка КОМАРОВА.

За її словами, птаха знайшли у вольєрі вчора вранці робітники відділу птахів, які доглядають за страусами.

“Це помилка, що птах помер від холоду чи переохолодження, як написала одна з газет. Якби від холоду, то загинули б усі у вольєрі”, - підкреслила А.КОМАРОВА. Вона наголосила, що всі птахи, які не переносять холод, переселені на зиму у спеціальні зимові вольєри, як наприклад ібіси, венценосні журавлі та багато інших.

Водночас страуси, за її словами, які є великими птахами зі щільним пір’ям, добре переносять зиму. Зараз їм дають для посилення метаболізму більш калорійну їжу і при необхідності птахи можуть сховатися у теплі накриття, які є у вольєрі.

Наразі в зоопарку залишились два страуси.

Прес-секретар звернула увагу, що частина колекції птахів, не тільки страуси, перебувають в зимовий період у відкритих вольєрах. Вона запевнила, що під час морозів для окремих видів птахів навіть не так важливо тепле приміщення, як гарна їжа. Це зоопарк забезпечує. Зокрема при вході в зоопарк відвідувачів може зустрічати “сумний та одинокий силует” лелеки. За словами А.КОМАРОВОЇ, його принесли до зоопарку підстреленим мисливцями. Зараз птах вже здоровий і “на крилі”, тобто може полетіти із звіринцю, але залишається, бо, як запевнила прес-секретар, “прив’язаний” до гарного харчування.

Між іншим А.КОМАРОВА повідомила, що в зоопарку ведуться роботи з будівництва нових вольєрів поблизу старого куполоподібного Пташника, де цього року плануються розпочати реконструкцію, а також до самих холодів тривали будівельні роботи у слоновнику. З потеплінням вони продовжаться. Після оновлення слоновника можна буде говорити про дату привезення в столичний зоопарк слонів.

Також представник зоопарку повідомила, що вже обрали ім’я нещодавно народженому дитинчаті зеленої мартишки. Кияни запропонували близько 40 варіантів. За участі журналістів та працівників відділу приматів було увалено рішення, що мавпенятко зватиметься Тошою (була умова, що кличка має починатися на літеру "Т", оскільки маму-мартишку звуть Тутсі.