Забруднені шумом

Спроби знизити високий рівень шуму часто стають благодатним грунтом для численних наукових робіт. Адже все більше людей переселяється у великі міста і стикаються там не тільки з високою вартістю житла або великим скупченням народу, а й з таким, на перший погляд, непомітним, але стійким подразником, як шум.

Одна з причин побутового шуму - погана звукоізоляція будівель, і цю проблему можна вирішити, відразу перейнявшись цим питанням. Тим, хто живе біля аеропорту або ж автостради, нема на що скаржитися - шуму від зльоту літаків і доріг можна легко уникнути ще на етапі вибору житла. Але що робити з шумом від сусідів? Його складно передбачити аж до заселення, але він може стати серйозною проблемою для людини.

Але якщо є збиток - значить, можна розрахувати і компенсацію за його вплив. Тобто оцінити ціну шумового забруднення.

Правда, зробити це не так легко. Намагаючись оцінити вартість шумового забруднення, я використовувала дані досліджень про те, наскільки задоволені своїм життям понад 20 тис. громадян в 28 країнах Європи. Респонденти відповідали на такі питання, як загальна задоволеність життям і рівнем доходу, вплив шуму на їхнє життя в залежності від місця проживання тощо.

Не обійшлося, звичайно, в дослідженні і без проблем. Ймовірно, люди, які постійно скаржаться, менш щасливі, ніж інші. А значить, їхні скарги на шум можуть бути викликані не ним самим, а скоріше в цілому низькою задоволеністю своїм життям. Втім шум сам по собі зовсім не є першопричиною їх нещасть. Щоб уникнути цієї похибки, я виключила зі свого дослідження людей, які скаржаться на все підряд.

Коли з дослідження пішли всі фактори, які могли його спотворити, я зробила цікаве відкриття. По-перше, виявила, що рівень шуму практично повністю пояснює різницю в тому, наскільки задоволені своїм життям жителі міста і села. А по-друге, зрозуміла, що багаті люди можуть дозволити собі не страждати від шуму.

Нарешті, виявилося - щоб відшкодувати нанесений щоденним шумом збиток, середньостатистичному мешканцю міста вистачило б суми в 146 євро на місяць, або 10% доходу після вирахування податку.

Мої оцінки цілком збігаються з тими, які були отримані при використанні інших методів. Голландські вчені, наприклад, виявили, що сім`я з місячним доходом в 1,5 тис. євро, що живе біля Амстердама, вимагає 57 євро компенсації на місяць, якщо літаковий шум збільшується з 20 до 40 Ku (коефіцієнт шуму). В іншому дослідженні було сказано, що будинок вартістю 200 тис. доларів буде проданий на 20-24 тис. доларів дешевше, якщо потенційних покупців збентежить, що він знаходиться поблизу аеропорту. А якщо взяти суму в 24 тис. доларів і перерахувати її з урахуванням амортизації за 20 років, то середня "вартість" шуму вийде все ті ж 145 доларів на місяць.

Іншими словами, моє дослідження ще раз довело: шумове забруднення - серйозна проблема, яка значно знижує рівень суспільного добробуту. Звичайно, шум - наслідок зовнішніх чинників, і його складно передбачити під час покупки або оренди житла. Тобто ринок навряд чи може запропонувати ідеальне для всіх рішення цієї проблеми. Але мерія і міські забудовники повинні приділяти більше уваги цьому питанню, а також підвищувати вимоги до акустичної ізоляції і видавати місцеві правила регулювання рівня шуму.

Діана Вейнхолд, "Инвестгазета"