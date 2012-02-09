- У Солом’янському районі по вулиці Карла Маркса, 66 є проблеми з електроенергією, зараз у мережі 130 кВт. Коли вирішиться питання з напругою?

Голова КМДА Олександр Попов:

- Я дуже добре знаю цю проблему, бо цього року ми плануємо ввести в експлуатацію новий термінал аеропорту “Київ” (Жуляни), але там не вистачає електроенергії і, безумовно, що така ж ситуація і у вашому мікрорайоні. Вже цього року ми профінансуємо ці роботи і дамо можливість стабільного енергозабезпечення і мікрорайону Жуляни, і аеропорту. Питання виникло не сьогодні і має давні корені. Тому не ображайтесь, що це не можна зробити за тиждень або місяць, бо поновити енергозабезпечення району — це витрати у 60 млн грн