- Зараз у Києві дуже багато говорять про реконструкцію столичного ЦУМу. Скажіть, будь ласка: чи зазнає змін зовнішній вигляд магазину?

Голова КМДА Олександр Попов:

- В кінці цього тижня у мене призначена зустріч з власниками ЦУМу, і ми зможемо детально обговорити його подальшу долю. Але я вам точно можу сказати, що ЦУМ як пам’ятник архітектури буде збережений — я маю на увазі його фасадну частину. Наскільки я на сьогоднішній день володію інформацією, для того, щоб збільшити площу ЦУМу, буде використана частина дворової території, а на першому поверсі будівлі, окрім магазинів, будуть об’єкти громадського харчування. Крім того, в реконструйованому магазині будуть запроваджені нові технології обслуговування покупців.