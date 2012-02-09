- За сьогоднішніх складних погодних умов у час, коли інші відпочивають, двірники працюють. Чи планує місто відзначити цих людей?

Голова КМДА Олександр Попов:

- Звичайно. У середині березня - День працівників житлово-комунального господарства. Ми, безумовно, відзначимо тих, хто найбільше цього заслуговує, плануємо виділити невелику кількість службового житла. Я вже передав доручення головам РДА, щоб ми визначили тих, хто заслужив особливу подяку або премію. Це двірники, працівники аварійних бригад, які працюють у складних погодних умовах. Деякі з них трудилися і вночі при температурі —29°С. Я особисто виїжджав на деякі об’єкти і дякував цим людям за їх роботу. Тож ми обов’язково відзначимо кращих з них. А до того, я б хотів звернутися до киян: якщо ви бачите, що ваш двірник, майстер ЖЕКу чи водоканалу гарно працює, зателефонуйте до керівництва підприємства або до нашого call-центру. Ваша подяка буде їм дуже приємною у моральному плані.