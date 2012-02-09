- По вулиці Якуба Коласа, 25 з 2010 року не працює бювет. Що можна зробити, щоб місцеві мешканці змогли пити чисту воду?

Голова КМДА Олександр Попов:

- Бювети - популярна у місті програма, бо за їх стабільної роботи люди мають змогу вживати натуральну, чисту воду. Ми контролюємо якість води по всіх бюветних комплексах. На початок весни заплановано реконструкцію та капітальний ремонт бюветів, які сьогодні не працюють. Ми провели організаційні зміни у системі управління цим проектом. Тепер в нас буде окреме, спеціально створене підприємство, яке буде за це відповідати. Буде певний результат, я прошу дочекатися весни і ми вирішимо це питання.